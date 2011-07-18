Эксперт: мировые рынки акций начинают неделю на минорной ноте

Мировые рынки акций начинают текущую неделю на минорной ноте.

Такое мнение высказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

По его информации, сегодня утром фьючерсы на индекс S&P 500 снижаются в пределах 0,5-0,6%, отражая ухудшение настроений инвесторов в течение выходных. Участники рынка не вдохновились опубликованными результатами стресс-тестов европейских банков, указав на слишком мягкие условия тестирования. В то же время, масштабы снижения фондовых индексов в странах Азии не являются критичными. Также, несмотря на рост индекса американского доллара, динамика фьючерсов на нефть и медь носит скорее нейтральный характер.

Как прогнозирует П.ИЛЬЯШЕНКО, «в течение сегодняшнего дня динамика рынков акций будет зависеть от того, как участники рынка будут интерпретировать уже известные им факты. Сюрпризом для игроков может стать только прогресс в поиске решения долговых проблем еврозоны. На данный момент предположить появление негативных неожиданностей довольно сложно. Новые поводы для размышлений появятся уже по окончании торговой сессии в Соединенных Штатах. Так, после закрытия американских площадок будут опубликованы финансовые результаты IBM».

По словам аналитика, в течение недели отчеты о своих финансовых результатах за второй квартал 2011 года представили 13 компаний из индекса S&P 500. За исключением противоречивых результатов алюминиевого гиганта Alcoa, лишь результаты страховой компании Progressive оказались хуже ожиданий рынка. Прибыль таких компаний как JP Morgan, Citigroup и Google превзошла прогноз на 5%, 13% и 11% соответственно. С 18 по 22 июля свои результаты объявят еще 110 компаний из индекса S&P 500. Совокупная капитализация этих компаний превышает 4,4 триллиона долларов.

Как отметил П.ИЛЬЯШЕНКО, из-за сохранения неопределенности на мировых площадках внешний фон на открытии украинского рынка акций в понедельник сложился умеренно негативный. При этом фьючерсы на индекс S&P 500 все еще торгуются выше уровня 1300 пунктов. «Это говорит о том, что статус-кво на рынках акций сохраняется», - считает аналитик.