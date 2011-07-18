ПУМБ и "Донгорбанк" завершили операционное объединение

ПАО «Первый украинский международный банк» (ПУМБ, Киев) и ПАО «Донгорбанк» (Донецк) завершили операционное объединение.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ПУМБ, переданного УНИАН.

«16 июля 2011 года произошло объединение ПУМБ и "Донгорбанка". Банки объединили балансы и сеть отделений, и с 18 июля банк начал работу под объединенным брендом "Первый украинский международный банк". Таким образом, процесс операционного слияния ПУМБ и "Донгорбанка", начавшийся осенью прошлого года, успешно завершен», - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, банки объединили балансы и утвердили передаточный акт. Это значит, что деятельность "Донгорбанка" как финансового учреждения впредь не осуществляется и начинается процесс обмена акций и регистрации устава ПУМБ как банка-правопреемника.

Общим собранием акционеров ПАО «ПУМБ», которое состоялось 15 июля 2011 года, принято решение об увеличении уставного капитала и эмиссии акций ПАО «ПУМБ» в объеме зарегистрированного уставного капитала ПАО «Донгорбанк», что является завершающим этапом в процессе реорганизации путем присоединения "Донгорбанка" к ПУМБ. Общее собрание акционеров также утвердило порядок и условия обмена акций ПАО «ПУМБ» на акции ПАО «Донгорбанк».

За счет объединения ПУМБ расширил сеть филиалов и отделений с 135 до 171.

В пресс-релизе указывается, что объединенный банк вошел в десятку крупнейших фининститутов Украины по основным финансовым показателям. Активы объединенного банка на момент объединения составили 25,4 млрд. грн., капитал – 3,7 млрд. грн., кредитный портфель юридических лиц насчитывает 13,8 млрд. грн., а физических лиц – 4,6 млрд. грн., счета физических лиц – 8,4 млрд. грн., а счета юридических лиц – 5,6 млрд. грн .

По предварительным расчетам, объединение окупится в середине 2012 года и принесет не менее 10% экономии операционных издержек в год за счет эффекта масштаба.

Как сообщал УНИАН, акционеры ПУМБ и «Донгорбанка» в ноябре 2010 г. на совместном собрании приняли решение об объединении двух банков в один путем присоединения «Донгорбанка» к ПУМБу. Национальный банк Украины 22 декабря 2010 г. предоставил соответствующее разрешение.

Справка УНИАН. ПАО «Первый украинский международный банк» (ПУМБ, Киев) основано в 1991 году, входит в группу крупнейших банков Украины. Основным акционером банка является ООО «СКМ Финанс» – 89,87% акций.

Компания СКМ владеет и управляет активами в горно-металлургической, энергетической, телекоммуникационной, банковской, страховой, медийной отраслях, а также в сфере ритейла и недвижимости.

100% акций ЗАО «СКМ» принадлежат Ринату АХМЕТОВУ.