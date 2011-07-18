Индекс Украинской биржи за неделю потерял 1,6% - эксперт

Индекс Украинской биржи за неделю с 8 по 15 июля потерял 1,6%, что соответствует среднему результату фондового индекса стран с развивающейся экономикой MSCI Emerging Markets (-2,4%) и индекса стран с ограниченным доступом капитала MSCI Frontier Markets (-0,9%).

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

В то же время, подчеркнул он, ведущие фондовые индексы Европы и Соединенных Штатов (Stoxx 600 и S&P 500) за неделю понесли большие потери, упав на 2,5% и 2,1%.

По информации аналитика, среди ликвидных эмитентов на украинском рынке акций за последнюю неделю наибольшим спросом инвесторов пользовались акции горно-металлургического сектора. Так, в течение недели динамика стоимости акций всех четырех представителей сектора в корзине индекса UX, по которым проводятся торги, опережала показатели широкого рынка.

Как отметил П.ИЛЬЯШЕНКО, на Украинской бирже на минувшей неделе динамику хуже рынка демонстрировали акции «Райффайзен Банка Аваль» и «Укрсоцбанка», а также Стахановского ВСЗ и акции с наибольшим весом в индексе UX - «Мотор Сич» и «Центрэнерго». Бесспорным лидером роста стали акции Алчевского меткомбината, котировки которого за неделю повысились еще на 6,45% благодаря продолжению спекуляций на тему возможной покупки предприятия Метинвестом. С 25 июня акции эмитента выросли на 15%, в то время как за аналогичный период индекс UX прибавил менее 2%. Также в течение недели стоимость акций Алчевского меткомбината превышала уровень 0,2 гривни, что стало наиболее высокой отметкой с конца апреля текущего года.