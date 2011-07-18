Эксперты: украинские фондовые рынки упали в ответ на негативные новости из США

Украинские фондовые рынки в пятницу, 15 июля, продемонстрировали падение в ответ на публикацию низкого показателя индекса доверия потребителей к экономике США.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

Как отмечают аналитики, индекс Украинской биржи в пятницу упал на 1,44%. При этом общий объем торгов акциями на бирже составил 177 млн. грн. Инвесторы распродавали бумаги банковского сектора. В частности, на фоне ожидания результатов стресс-тестов европейских банков. Акции «Укрсоцбанка» снизились на 5,04%. В свою очередь, бумаги «Райффайзен банка Аваль» упали на 3,28%, при этом их цена опустилась до уровня самой низкой в этом году.

По информации аналитиков, акции металлургического сектора на Украинской бирже в пятницу также продемонстрировали падение. «Азовсталь» потеряла 2,33%, Енакиевский металлургический завод - 2,22%.