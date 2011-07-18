Украинские акции на зарубежных рынках показали негативную динамику - эксперты

Украинские акции, торгующиеся на зарубежных фондовых рынках, продемонстрировали в пятницу, 15 июля, негативную динамику.

Об этом сообщается в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

По информации аналитиков, инвесторы в пятницу распродавали акции большинства агропромышленных компаний. MHP потерял 2,96%, Avangard - 0,61%, Astarta Holding - 0,57%, Kernel Holding - 0,20%. Тем не менее, торги бумагами некоторых агрокомпаний закрылись ростом котировок. Так, Agroton Public прибавил +0,73%, Milkiland - 0,30%.

Как отмечают аналитики, лидерами роста в пятницу стали акции горнорудной компании Ferrexpo (+2,32%). Компании нефтегазового сектора продемонстрировали разнонаправленную динамику. Акции Regal Petroleum выросли на 0,56%, в то время как бумаги Cadogan Petroleum и JKX Oil & Gas снизились на 2,44% и 0,23% соответственно.