Украинский фондовый рынок в очередной раз продемонстрировал падение

Индекс ПФТС по итогам торгов в понедельник, 18 июля, снизился на 1,13% – до 888,43 пункта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 393 млн. 859 тыс. грн.

Индекс "Украинской биржи" по итогам торгов снизился на 0,58% – до 2289,01 пункта. Общий объем торгов на бирже составил 129 млн. 367 тыс. грн., из них на срочном рынке – 38 млн. 571 тыс. грн.