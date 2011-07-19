Торги на западных фондовых площадках в понедельник проходили со снижением - эксперты

Торги на западных фондовых площадках в понедельник, 18 июля, проходили со снижением на фоне отсутствия решения по увеличению лимита госдолга США.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной группы «Сократ», переданном агентству УНИАН.

По мнению аналитиков, негативный фон в понедельник создавали и результаты банковских стресс-тестов в Европе, которые провалили 8 из 90 банков, что усилило опасения рынка о возможном распространении долгового кризиса на другие страны Еврозоны. Сегодня будет опубликован индекс экономических ожиданий инвесторов ZEW в Германии за июль. В США будут опубликованы данные о числе начатых строительств домов за июнь.

Как отмечают аналитики, торги на украинских фондовых рынках в понедельник завершились также снижением индексов. Среди предприятий индексной корзины Украинской биржи лидерами снижения стали акции «Укрсоцбанка» (-1,73%), «Донбассэнерго» (-1,51%) и «Азовстали» (-1,49%).

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в понедельник, 18 июля, упал на 1,13% – до 888,43 пункта. Общий объем торгов составил 393 млн. 859 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи снизился на 0,58% – до 2289,01 пункта. Общий объем торгов составил 129 млн. 367 тыс. грн., из них на срочном рынке – 38 млн. 571 тыс. грн.