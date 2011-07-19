Эксперт: активность игроков на украинском рынке акций заметно снизилась

Торги на украинском рынке акций в понедельник, 18 июля, проходили на фоне заметного снижения активности игроков.

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

Он подчеркнул, что объем торгов акциями на рынке заявок Украинской биржи в понедельник составил менее 25 млн. грн., что в два раза ниже аналогичного показателя днем ранее. В результате снижение индекса УБ на 0,6% оказалось более скромным, чем снижение большинства акций Восточной Европы. Например, снижение ведущих фондовых индексов Венгрии и Польши составило 4,7% и 2,6% соответственно.

По мнению аналитика, «сравнительно более сильные результаты украинского рынка акций следует рассматривать в контексте предыдущей динамики индексов. Так, нет ничего удивительного в том, что рынок, который испытывал более сильное давление со стороны продавцов в течение продолжительного периода времени, демонстрирует меньшие масштабы падения».

С точки зрения статистики, отметил П.ИЛЬЯШЕНКО, снижение индекса Украинской биржи в понедельник было ограничено за счет того, что акции «Мотор Сичи», «Укртелекома» и «Укрнафты» завершили торги минимальным ростом. Вес данных трех эмитентов в индексе составляет 45%. Таким образом, даже рост этих трех акций в среднем на 0,25% способен компенсировать половину снижения остальных 11 компонентов индекса в среднем на 1,1%.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в понедельник, 18 июля, упал на 1,13% – до 888,43 пункта. Общий объем торгов составил 393 млн. 859 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи снизился на 0,58% – до 2289,01 пункта. Общий объем торгов составил 129 млн. 367 тыс. грн., из них на срочном рынке – 38 млн. 571 тыс. грн.