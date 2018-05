Фондовый рынок США устоял благодаря возвращению покупателей - эксперт

Несмотря на то, что в течение понедельника фьючерсы на индекс S&P 500 опускались ниже уровня 1300 пунктов, уровень поддержки все же устоял благодаря возвращению покупателей во второй половине вчерашней торговой сессии.

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

Он сообщил, что фондовые индексы S&P 500 и DJIA в понедельник, 18 июля, снизились на 0,8% каждый, в то время как европейский Stoxx 600 потерял 1,8%. Панические продажи на рынке сырьевых товаров также не наблюдались. В группе основных сырьевых товаров снижение котировок было зафиксировано лишь на рынках сахара и кофе – на 1,7% и 0,1% соответственно.

По словам П.ИЛЬЯШЕНКО, финансовые результаты IBM, которые были опубликованы после закрытия торговых площадок в США, оказались лучше ожиданий. В ходе постбиржевых торгов котировки эмитента повысились на 1,7%, что продолжает оказывать поддержку фьючерсам на ведущие фондовые индексы США сегодня утром. Кроме того, сегодня перед стартом торгов в США свои финансовые результаты представят Bank of America, Bank of New York Mellon и Coca-Cola.

Как подчеркнул аналитик, внимание участников рынка сегодня приковано к аукционам по продаже греческих и испанских долговых обязательств. «В случае Греции рынок вряд ли будет переживать по поводу суицидального желания греческого правительства привлекать 3-месячное финансирование под двузначные процентные ставки. Однако размещение одно- и почти что двухлетних обязательств Испании действительно заставит участников рынка переживать и реагировать на результаты аукциона», - полагает П.ИЛЬЯШЕНКО.