Эксперты: инвесторы на Украинской бирже в понедельник распродавали акции банков

Инвесторы на Украинской бирже в понедельник, 18 июля, распродавали акции банков.

Об этом сообщается в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

По информации аналитиков, инвесторы в понедельник распродавали акции «Укрсоцбанка» (-1,73%). На протяжении двух торговых сессий стоимость данных бумаг снизилась на 6,7%. Бумаги «Райффайзен банка Аваль» (-1,05%) также просели. За три торговые сессии акции банка снизились на 5,6%, при этом их стоимость достигла годового минимума.

Аналитики также отмечают, что не пользовались спросом у инвесторов на Украинской бирже в понедельник и бумаги металлургического сектора. «Азовсталь» потеряла 1,49%, Алчевский металлургический комбинат - 1,48%, Енакиевский металлургический завод - 1,17%. На протяжении трех торговых дней котировки Алчевского меткомбината упали на 5,4%.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в понедельник, 18 июля, упал на 1,13% – до 888,43 пункта. Общий объем торгов составил 393 млн. 859 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи снизился на 0,58% – до 2289,01 пункта. Общий объем торгов составил 129 млн. 367 тыс. грн., из них на срочном рынке – 38 млн. 571 тыс. грн.