Суд продлил процедуру распоряжения имуществом Джанкойского машзавода

Хозяйственный суд АР Крым продлил процедуру распоряжения имуществом по делу о банкротстве ОАО "Джанкойский машиностроительный завод" (госпакет акций - 99,993%).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ), данное определение суд вынес 14 июля этого года.

Как отметили в ФГИУ, производство по делу о банкротстве общества было возбуждено Хозяйственным судом АР Крым 26 мая 2009 г. по заявлению управления Пенсионного фонда Украины в г. Джанкой. Сумма заявленных требований составляет 3 млн. 974 тыс. грн.

Согласно действующему законодательству, Фонд государственного имущества обратился в Хозяйственный суд АР Крым с ходатайством, а затем был привлечен к участию в данном деле. Кроме того, на основании обращения Фонда к участию в деле также была вовлечена прокуратура АР Крым.

Определением Хозяйственного суда АР Крым от 12 февраля 2010 г. была введена процедура распоряжения имуществом должника.

Реестр требований кредиторов ПАО "Джанкойский машиностроительный завод" на сумму 11 млн. 936 тыс. грн. был утвержден постановлением Хозяйственного суда от 21 октября 2010 г.

Справка УНИАН. ОАО "Джанкойский машиностроительный завод" (г. Джанкой, Крым) производит тракторные прицепы, а также специализированные прицепы для транспортировки жаток комбайнов "Дон-1500", "Нива", "Джон Дир", "Масей Фергюсон" и др.

99,993% акций ОАО "Джанкойский машиностроительный завод" принадлежит государству и находится в управлении ФГИУ.