ФГИУ запросил финотчетность энергокомпаний для определения стоимости продажи госпакетов акций

Фонд государственного имущества Украины обратился к ПАО «Киевэнерго», ПАО «Закарпатьеоблэнерго» и ПАО «Захидэнерго» с просьбой предоставить информацию о финансовой отчетности компаний для обеспечения определения стоимости государственных пакетов акций, которые планируется реализовать в августе т.г.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно сообщению, стоимость пакетов акций, установленная на основе данных финансовой отчетности предприятий, в последующем будет передана ФГИУ на рассмотрение конкурсных комиссий для определения комиссиями начальной цены государственных пакетов на конкурсах.

Напомним, что согласно плану-графику приватизации энергокомпаний, утвержденного ФГИУ, 25% акций «Киевэнерго», 50% акций «Закарпатьеоблэнерго» и 45,103% акций «Захидэнерго» планируется выставить на продажу в августе т.г.