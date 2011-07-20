Фонд госимущества повторно выставил на продажу 60,857% акций Макеевского меткомбината

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) повторно объявил конкурс по продаже 60,857% государственного пакета акций ОАО "Макеевский металлургический комбинат".

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ФГИУ.

Начальная стоимость пакета акций составляет 215 млн. 533 тыс. грн.

Согласно фиксированным условиям конкурса, инвестор, в частности, должен погасить просроченную задолженность общества перед государством по кредитам, предоставленным под гарантии Кабмина, а также иную просроченную задолженность.

Покупатель госпакета акций меткомбината также должен соблюдать положения плана санации, утвержденного определением хозсуда Киева от 9 сентября 2004 года.

Согласно сообщению, конкурс состоится через 75 дней со дня его объявления 20 июля т.г.

Напомним, ранее ФГИУ неоднократно выставлял на продажу пакет акций ОАО, однако приватизационные конкурсы так и не состоялись в связи с отсутствием заявок.

Справка УНИАН. Основные средства ОАО «Макеевский металлургический комбинат» были переданы для формирования уставного капитала ЗАО «Макеевский металлургический завод» (ММЗ), учредителем которого выступило ЗАО «Макеевсталь».

После объединения горно-металлургических активов ЗАО «Смарт-холдинг» и ЗАО «Систем Кэпитал Менеджмент» ММЗ вошел в Дивизион стали и проката группы «Метинвест».