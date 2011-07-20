Биржи Европы и США выросли на фоне положительной корпоративной отчетности - эксперты

Торги на фондовых площадках Европы и США во вторник, 19 июля, проходили в зеленой зоне на фоне положительной отчетности американских корпораций.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной группы «Сократ», переданном агентству УНИАН.

По словам аналитиков, финансовые отчеты за второй квартал Coca-Cola Co., IBM, Johnson & Johnson и Wells Fargo превзошли прогнозы аналитиков. В то же время, отчетность банка Goldman Sachs оказалась хуже ожиданий, что несколько сдержало индексы. Также поддержку рынку оказала статистика из США, где количество новых домов в июне выросло на 14.6% и составило 629 тыс.

По информации аналитиков, сегодня публикуются индекс цен производителей за июнь в Германии, а также данные по продажам домов на вторичном рынке за июнь в США.

Как отмечают аналитики, торги на украинских фондовых площадках во вторник завершились на положительной территории. Индекс Украинской биржи вырос на 2,16%, оказавшись на уровне 2338,36 пункта, а индекс ПФТС - на 1,02% до 897,49 пункта. Все предприятия индексной корзины Украинской биржи показали рост на закрытии. Лидерами роста стали акции Алчевского меткомбината (+3,77%), «Укртелекома» (+3,3%) и «Мотор Сичи» (+2,79%).