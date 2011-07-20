На украинском фондовом рынке сегодня преобладала негативная динамика – эксперт

На украинском фондовом рынке в среду, 20 июля, преобладала негативная динамика, несмотря на то, что внешний фон большую часть дня оставался вполне благоприятным для покупок.

Об этом сказала в комментарии агентству УНИАН аналитик инвестиционной компании «Альтана Капитал» Яна ЛАВРИК.

Она сообщила, что по итогам сессии индекс Украинской биржи просел на 0,41% до 2328,74 пункта. При этом большинство бумаг индексной корзины завершили день с потерями в пределах 1-2%, однако индекс Украинской биржи продемонстрировал более скромное снижение за счет роста акций «Укрнафты».

По словам Я.ЛАВРИК, «на фоне благоприятной внешней конъюнктуры участники отечественных торгов предприняли попытку разогреть рынок на открытии, однако практически сразу же главный биржевой индикатор опустился в небольшой минус». Европейские и российские площадки начали день в зеленой зоне. Инвесторов воодушевил рост американских индексов накануне, обусловленный достижением консенсуса властей относительно плана по сокращению дефицита госбюджета, а также сильной отчетностью компании Apple.

Тем не менее, подчеркнула аналитик, «покупки на зарубежных биржах не впечатлили отечественных инвесторов. Видимо, игроки слабо верят в повышательное движение на рынке в ближайшей перспективе и используют любую возможность для фиксации прибыли. В то же время активных распродаж в течение дня мы не наблюдали, низкие ценовые уровни большинства бумаг стимулировали спекулятивный спрос, что оказывало поддержку рынку в целом».

Как отметила Я.ЛАВРИК, только в конце сессии под давлением слабого открытия американских бирж на Украинской бирже прокатилась волна распродаж. Причиной ухудшения настроений на площадках «Нового Света» стала статистика с вторичного рынка недвижимости США, где продажи неожиданно сократились в июне до 4,77 млн.

По информации аналитика, лидером роста на Украинской бирже в среду стали акции «Лугансктепловоза». Причиной столь активного спроса на бумаги предприятия стала новость о заключении договора «Укрзализныци» с Трансмашхолдингом на покупку 292 магистральных грузовых электровоза за период 2012-2016 гг. «Новость, безусловно, является позитивной для Лугансктепловоза, так как открывает новую страницу во взаимоотношениях между ж/д оператором и производителем тягового состава. «Укрзализныця» впервые в истории применила практику долгосрочных договоров для закупки тягового и подвижного состава. «Укрзализныця» стандартно практиковала приобретение тягового состава мелкими партиями, при этом реальные объемы закупок были всегда существенно меньше озвученных планов», - считает Я.ЛАВРИК.

По ее оценкам, благодаря заключенному договору, чистый доход «Лугансктепловоза» в 2012 году составит 2,43 млрд. грн., EBITDA – 124 млн. грн, а в 2016 году чистый доход достигнет 3,61 млрд. грн., EBITDA – 305 млн. грн. К тому же долгосрочный характер договора позволит «Лугансктепловозу» более качественно планировать свою деятельность, снизив тем самым операционные риски. Однако аналитик воздерживается от рекомендаций по данной бумаге до появления более детальной информации об условиях заключенного договора, а также публикации финансовой отчетности «Лугансктепловоза» за 2-й квартал, которая внесет ясность относительно политики «Трансмашхолдинга» по управлению денежными потоками «Лугансктепловоза».

Я.ЛАВРИК сообщила, что вопреки общей негативной тенденции в хорошем плюсе завершили день акции «Укрнафты» (+2,57%). Возможно, что рост бумаг был обусловлен спросом трейдеров, владеющих информацией относительно финансовых результатов компании за 2-й квартал. Компания могла повысить показатели рентабельности в апреле-июне текущего года в случае реализации природного газа промышленным потребителям.

По словам аналитика, в зеленой зоне завершили день также акции Стахановского ВСЗ (+0,96%). Хуже рынка сегодня выглядели акции металлургов: Алчевский меткомбинат (-1,64%), «Азовсталь» (-1,06%), а также банков: «Укрсоцбанк» (-1,95%), «Райффайзен банк Аваль» (-1,92%).