Торги на западных фондовых площадках в среду завершились в зеленой зоне - эксперты

Торги на западных фондовых площадках в среду, 20 июля, завершились в зеленой зоне.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной группы «Сократ», переданном агентству УНИАН.

По словам аналитиков, инвесторы позитивно реагировали на новость о том, что Барак ОбАМА пошел на компромисс с Конгрессом и согласился принять жесткий план по сокращению расходов бюджета в обмен на повышение планки госдолга. Кроме того, поддержку рынку в среду оказал квартальный отчет Apple, который намного превзошел ожидания аналитиков.

Как подчеркивают аналитики, самым главным событием сегодня станет заседание глав Европейского Союза, где будут обсуждаться проблемы периферийных стран региона. Помимо этого, из макростатистики будут опубликованы данные по индексу деловой активности за июль в Еврозоне, а также количество первичных обращений за пособием по безработице и индекс деловой активности ФРБ Филадельфии за июль в США.

Аналитики констатируют, что торги на украинских фондовых площадках в среду завершились разнонаправленно. Индекс Украинской биржи упал на 0,41%, оказавшись на уровне 2328,74 пункта, а индекс ПФТС - на 0,23% до 899,54 пункта. Все бумаги индексной корзины Украинской биржи, кроме «Укрнафты» (+2,57%) и Стахановского вагоностроительного завода (+0,96%), завершили торги в красной зоне. Наибольшее снижение показали акции «Донбассэнерго» (-2,22%), «Укрсоцбанка» (-1,95%) и «Райффайзен банка Аваль» (-1,92%). Лидером роста стал «Лугансктепловоз» (+6,1%) на фоне новости о том, что «Укрзализныця» заключила с компанией договор об изготовлении 292 грузовых электровозов.