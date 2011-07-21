Эксперт: рынки акций сегодня будут перенасыщены информацией

Рынки акций в течение сегодняшнего дня будут перенасыщены информацией.

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

По его информации, сегодня утром фьючерсы на индексы S&P 500 демонстрируют рост, что отражает плавное улучшение настроений в преддверии предельно насыщенной торговой сессии. Ключевыми темами дня предположительно станут риски замедления экономики Китая, встреча еврочиновников и обсуждение перспектив выхода из политического кризиса США, а также продолжение сезона квартальных отчетов.

Как считает П.ИЛЬЯШЕНКО, «сегодня утром инвестиционное сообщество утвердилось в мысли, что экономическая активность в Китае действительно замедляется и риски чрезмерного замедления пусть и не высоки, но не лежат исключительно в теоретической плоскости». Значение индекса HSBC Flash Manufacturing PMI – предварительного индекса делового оптимизма – опустилось ниже уровня 50, что означает сокращение активности. «Вывод, который должны сделать инвесторы, – нужно помнить о том, что между завершением цикла ужесточения экономической политики и началом оживления темпов роста экономики существует временной лаг. Даже несмотря на убежденность участников рынка в том, что Народный банк Китая не планирует повышения процентных ставок, экономические данные в течение нескольких последующих месяцев продолжат указывать на то, что замедление продолжается», – объяснил аналитик.

П.ИЛЬЯШЕНКО также отметил, что «на старте сегодняшней торговой сессии участники рынка, кажется, готовы сделать ставку на то, что действия политиков по обе стороны Атлантического океана будут рациональными». С одной стороны, относительно перспектив повышения лимита долга Соединенных Штатов участники рынка не испытывали сомнений. В результате разрешение проблемы хотя и должно несколько улучшить настроения, но не должно спровоцировать рост рисковых активов, так как данная тема предварительно не оказывала негативного давления на динамику рынков акций. С другой стороны, оптимизм относительно решений еврочиновников кажется несколько наивным. Снижение доходности долговых обязательств стран PIGS (кроме греческих) сегодня утром и рост рынков акций в Италии и Испании на 3% накануне должно означать в большей степени действие технических факторов (коррекция вверх после снижения), чем ожидания презентации системного подхода к проблемам стран периферийной Европы. В противном случае инвесторов ждет разочарование.

По словам аналитика, несмотря на сильные результаты Intel, которые были опубликованы после закрытия торговых площадок в США, реакция рынка была негативной. В ходе постбиржевых торгов котировки данной акции понизились почти на 2%. «Ее стоимость заметно выросла накануне, и мы стали свидетелями скорее реализации правила «покупай ожидания, продавай факты», чем действительно негативной оценки рынком отчета крупнейшего производителя компьютерных чипов», - подчеркнул П.ИЛЬЯШЕНКО.

Как сообщил аналитик, сегодня наиболее значимые отчеты будут представлены в традиционное время. Так, в 14:00 по киевскому времени результаты огласят PepsiCo, Philip Morris, через 15 минут – Morgan Stanley. В 15:00 отчитаются AT&T и Union Pacific – телекоммуникационный и железнодорожный гиганты.