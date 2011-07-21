Динамика украинского рынка акций опередила развитие событий на мировых площадках - эксперт

Динамика украинского рынка акций в среду, 20 июля, опередила развитие событий на мировых площадках.

Такое мнение высказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

По его словам, в среду, после открытия гепом вверх, индекс Украинской биржи снижался в течение дня, завершив торговую сессию падением на 0,4%. «Хотя в течение дня настроения на глобальных рынках имели позитивный оттенок, необходимым условием для роста украинского рынка акций является явное превышение числа оптимистов над числом пессимистов», - считает аналитик.

Как отметил П.ИЛЬЯШЕНКО, среди представителей корзины индекса Украинской биржи наибольший рост котировок в среду продемонстрировали бумаги «Укрнафты». В течение двух торговых сессий рост акций компании составил 4,6%. Продолжение роста котировок данного эмитента может привести к возобновлению расхождения в динамике фьючерсов на индекс Украинской биржи и базового актива по примеру первого квартала 2011 года.

Среди представителей второго эшелона Украинской биржи аналитик выделил акции «Лугансктепловоза», показавшие в среду рост на 6,1% после подписания «Укрзализныцей» и «Трансмашхолдингом» долгосрочного контракта на поставку локомотивов.