Рост фондовых индексов США остановился - эксперт

Рост фондовых индексов Соединенных Штатов Америки на данный момент остановился.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

Он подчеркнул, что фондовые индексы США S&P 500 и DJIA завершили торговую сессию среды, 20 июля, минимальным снижением – на 0,1% каждый. В то же время, индекс NASDAQ, несмотря на сильные финансовые результаты технологических компаний, снизился. «Интересно, что худшие результаты продемонстрировали те сектора, которые так или иначе ориентированы на потребителя и наиболее сильно зависят от состояния экономики Соединенных Штатов», - отметил аналитик.

При этом он не расценивает такую динамику акций как желание рынка вернуться к теме замедления темпов экономического роста, по крайней мере, в краткосрочном периоде. «Однако инвесторам не следует забывать о том, что новостные поводы последних недель определят динамику фондовых рынков лишь на ближайшие 1-2 месяца, а впоследствии направление динамики рынков будут задавать макроэкономические индикаторы», - считает П.ИЛЬЯШЕНКО.