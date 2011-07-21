"ЭКУ" перечислила 25% "Киевэнерго" на счет ФГИ для их последующей приватизации

Государственный пакет акций ОАО "Киевэнерго" в размере 25% уставного фонда списан хранителем со счета в ценных бумагах НАК "Энергетическая компания Украины" и зачислен на счет Фонда государственного имущества (ФГИ).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ФГИ.

Как сообщал УНИАН, накануне ФГИ уже зачислил на свой счет 50% ОАО «Закарпатьеоблэнерго» и 45,103% ОАО "Западэнерго", ранее также находившихся на счете НАК "ЭКУ".

Согласно плану-графику приватизации энергокомпаний, пакеты акций этих трех компаний должны быть выставлены на продажу в августе 2011 года.

Напомним, ранее Фонд госимущества сообщил о формировании конкурсных комиссий по продаже первых трех облэнерго.

Справка УНИАН. Кабинет Министров Украины своим распоряжением №310 от 11 апреля т.г. решил продать 25% «Днепроэнерго», 45,1% «Западэнерго», по 50% «Винницаоблэнерго», «Днепрооблэнерго» и «Закарпатьеоблэнерго», 46% «Черкассыоблэнерго», по 45% «Крымэнерго» и «Черновцыоблэнерго», 40,06% «Донецкоблэнерго», 25,99% «Тернопольоблэнерго», 25% «Киевэнерго».

30 июня т.г. председатель ФГИУ Александр РЯБЧЕНКО заявил, что Фонд утвердил план-график приватизации, в соответствии с которым одиннадцать запланированных к приватизации госпакетов акций энергокомпаний планируется реализовать в течение августа-октября 2011 г.