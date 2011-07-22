Акции на биржах Европы и США подорожали на фоне позитивных корпоративных отчетов - эксперты

Торги на фондовых площадках Европы и США в четверг, 21 июля, прошли на положительной территории на фоне позитивных корпоративных отчетов.

Об этом сказано в аналитическом обзоре инвестиционной группы «Сократ», переданном агентству УНИАН.

По словам аналитиков, финансовые результаты Morgan Stanley, AT&T и Philip Morris International оказались лучше прогнозов. Вместе с этим статистика по рынку труда США в четверг была не слишком позитивной. Согласно данным Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице за прошедшую неделю повысилось на 10 тыс. - до 418 тыс. Сегодня будет опубликован индекс делового оптимизма IFO по Германии за июль и данные по новым промышленным заказам Еврозоны за май.

Аналитики отмечают, что торги на украинских фондовых рынках в четверг завершились снижением индексов. Наибольший рост среди предприятий индексной корзины Украинской биржи показали акции «Укрнафты» (+2,71%), «Райффайзен банка Аваль» (+1,93%) и «Укрсоцбанка» (+1,86%).

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в четверг, 21 июля, повысился на 0,57% – до 904,66 пункта. Общий объем торгов составил 730 млн. 894 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи вырос на 1,10% – до 2354,45 пункта. Общий объем торгов составил 149 млн. 819 тыс. грн., из них на срочном рынке – 68 млн. 683 тыс. грн.