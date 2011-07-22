Янукович подписал закон о сокращении перечня предприятий, не подлежащих приватизации

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О перечне объектов права государственной собственности, которые не подлежат приватизации» относительно сокращения перечня предприятий, не подлежащих приватизации.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента.

Как сообщал УНИАН, 5 июля Верховная Рада Украины в целом приняла этот закон.

Законом предусматривается из перечней объектов права государственной собственности, которые не подлежат приватизации, и объектов права государственной собственности, которые не подлежат приватизации, но могут быть корпоратизированы, исключить предприятия, органами управления которых являются Минпромполитики, Минагропрод и «Укрстройматериалы».

В частности, данным Законом из перечня объектов, не подлежащих приватизации, но имеющих право на корпоратизацию, исключаются предприятия титановой отрасли - Крымское производственное объединение "Титан", Вольногорский государственный горно-металлургический комбинат, Иршанский государственный горно-обогатительный комбинат, Запорожский государственный титано-магниевый комбинат.