Лидерами торгов на Украинской бирже в четверг стали акции «Укрнафты» - эксперты

Лидерами торгов на Украинской бирже в четверг, 21 июля, стали акции нефтедобывающей компании «Укрнафта».

Об этом сказано в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

По информации аналитиков, на Украинской бирже в четверг акции «Укрнафты» выросли в цене на 2,71%, а на протяжении шести торговых сессий эти бумаги прибавили 8,4%. Бумаги всех секторов украинской промышленности в четверг пользовались спросом у инвесторов. «Райффайзен банк Аваль» подорожал на 1,93%, «Укрсоцбанк» - на 1,86%, Алчевский металлургический комбинат - на 1,52%, Енакиевский металлургический завод – на 1,36%, шахта «Комсомолец Донбасса» - на 20,61%, Авдеевский КХЗ – на 1,38%.

Как отмечают аналитики, украинские акции, торгующиеся на международных рынках, продемонстрировали в четверг не столь впечатляющие результаты. Лидерами торгов стали акции горнорудной компании Ferrexpo (+2,28%), укрепившись на 6,1% за три торговые сессии. Среди компаний агропромышленного сектора, только две из шести продемонстрировали рост: Kernel (+1,5%), Milkiland (+0,30%). Среди трех компаний нефтегазового сектора только акции JKX Oil & Gas выросли на 0,36%. Бумаги угледобывающей компании Sadovaya Group и нефтегазовой компании Cadogan Petroleum просели на 0,87% и 0,61% соответственно.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в четверг, 21 июля, повысился на 0,57% – до 904,66 пункта. Общий объем торгов составил 730 млн. 894 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи вырос на 1,10% – до 2354,45 пункта. Общий объем торгов составил 149 млн. 819 тыс. грн., из них на срочном рынке – 68 млн. 683 тыс. грн.