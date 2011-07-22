Эксперт: украинский рынок акций в четверг следовал за событиями на внешних биржах

Украинский рынок акций в четверг, 21 июля, следовал за событиями на внешних биржах.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

По его словам, после снижения в первой половине торговой сессии индекс Украинской биржи оказался на положительной территории и завершил четверг ростом на 1,1% после того, как сильные финансовые результаты Morgan Stanley окончательно перевесили сомнения покупателей. Объем торгов на украинском рынке сохранился на типично низком для текущего периода уровне. Объем торгов акциями на рынке заявок Украинской биржи составил 56 млн. грн., что соответствует половине объема всех сделок с акциями (на рынке заявок, рынке котировок и сделками РЕПО).

Как подчеркнул П.ИЛЬЯШЕНКО, среди эмитентов, которые входят в состав индекса Украинской биржи, лидерство в терминах роста удерживают акции «Укрнафты». В четверг котировки этого эмитента повысились на 2,7%, рост в течение трех торговых сессий составил уже 7,4%. Также в рейтинге эмитентов, которые в четверг продемонстрировали наибольший рост, оказались акции «Райффайзен банка Аваль» и «Укрсоцбанка» – по 1,9%. С результатом хуже рынка завершили торги бумаги энергогенерирующих компаний. Так, котировки акций «Центрэнерго» завершили сессию на уровне закрытия предыдущего дня, а котировки «Захидэнерго» понизились на 0,15%.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в четверг, 21 июля, повысился на 0,57% – до 904,66 пункта. Общий объем торгов составил 730 млн. 894 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи вырос на 1,10% – до 2354,45 пункта. Общий объем торгов составил 149 млн. 819 тыс. грн., из них на срочном рынке – 68 млн. 683 тыс. грн.