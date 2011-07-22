Финансовые результаты Morgan Stanley развязали руки покупателям акций – эксперт

Финансовые результаты Morgan Stanley за второй квартал 2011 года «развязали руки» покупателям акций.

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

По его информации, фондовые индексы S&P 500 и DJIA завершили торговую сессию четверга, 21 июля, ростом на 1,35% и 1,2%. Акции финансового сектора выросли более чем на 2%, а акции банка Morgan Stanley прибавили более 11%, что стало четвертым лучшим результатом среди представителей индекса S&P 500. Источником оптимизма стало достижение предварительной договоренности об основных принципах решения долговых проблем стран периферийной Европы. При этом фактическим триггером роста все же стала публикация квартальных результатов Morgan Stanley в 14:15 по киевскому времени.

Как считает П.ИЛЬЯШЕНКО, «хотя доходность обязательств стран PIGS продолжает снижаться, провозглашать победу над суверенным кризисом преждевременно. Реструктуризация (выборочный дефолт) долговых обязательств Греции должна стать позитивным прецедентном решения подобных проблем в будущем. Только после фактического завершения процесса реструктуризации можно будет говорить о реальном снижении рисков распространения кризиса. Иллюзия окончательного решения проблем периферийных стран возникала неоднократно на протяжении последнего года, а слова еврочиновников имеют нулевую стоимость».