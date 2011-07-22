Индекс ПФТС сегодня вырос, Украинской биржи - упал

Индекс ПФТС по итогам торгов в пятницу, 22 июля, повысился на 0,69% – до 910,91 пункта. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 525 млн. 151 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам торгов снизился на 0,04% – до 2353,48 пункта. Общий объем торгов на бирже составил 186 млн. 278 тыс. грн., из них на срочном рынке – 59 млн. 957 тыс. грн.