Согласование программы помощи Греции помогло фондовым рынкам - эксперты

Торги на западных фондовых площадках в пятницу, 22 июля, проходили преимущественно на положительной территории, после того как лидеры стран еврозоны согласовали новую программу помощи Греции.

Об этом сказано в аналитическом обзоре инвестиционной группы «Сократ», переданном агентству УНИАН.

По словам аналитиков, корпоративная отчетность западных компаний за второй квартал 2011 года была в пятницу неоднозначной. McDonald`s, General Electric и Verizon Communications опубликовали сильные финансовые результаты. В то же время, прибыль машиностроительной корпорации Caterpillar оказалась ниже прогнозов, что отразилось негативно на динамике американских индексов.

Как отмечают аналитики, торги на украинских фондовых площадках в пятницу завершились со смешанной динамикой индексов. Среди бумаг индексной корзины Украинской биржи лидерами роста стали «Донбассэнерго» (+1,37%) и «Центрэнерго» (+1,28%). Наибольшее снижение было зафиксировано по акциям Алчевского меткомбината (-1,05%) и «Укрнафты» (-1,34%).

По информации аналитиков, сегодня будут опубликованы данные по индексу потребительского доверия Италии за июль, а также индекс экономической активности ФРБ Чикаго за июнь в США.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в пятницу, 22 июля, повысился на 0,69% – до 910,91 пункта. Общий объем торгов составил 525 млн. 151 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи снизился на 0,04% – до 2353,48 пункта. Общий объем торгов составил 186 млн. 278 тыс. грн., из них на срочном рынке – 59 млн. 957 тыс. грн.