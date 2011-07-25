Эксперт: фондовые рынки начинают неделю сильным снижением

Фондовые рынки начинают нынешнюю неделю сильным снижением.

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

По его словам, сегодня утром в фокусе игроков находится снижение фьючерсов на индекс S&P 500 более 1% в ответ на отсутствие прогресса в обсуждении очертаний новой фискальной политики Соединенных Штатов. «В теории отсутствие такого рода договоренностей означает гипотетическую возможность технического дефолта США в первых числах августа. При этом реакция рынков кажется слишком эмоциональной, так как мы знаем, что политики не могут достичь компромисса вплоть до последней минуты», - подчеркнул аналитик.

Как считает П.ИЛЬЯШЕНКО, внешний фон на сегодняшнем открытии украинского рынка акций сложился умеренно негативный. Учитывая характер поведения глобальных рынков, открытие украинских площадок сильным отрицательным гепом создаст возможность для открытия длинных внутридневных позиций. Для более долгосрочных операций баланс потенциальных прибылей и рисков является нейтральным. По мнению аналитика, «это означает, что лучшая позиция для игроков, которые предпочитают находиться в рынке от 2 до 4 дней, – отсутствие открытой позиции».