Эксперт: украинскому рынку акций удалось продемонстрировать позитивную динамику

Украинскому рынку акций на прошлой неделе удалось продемонстрировать позитивную динамику вслед за временным снижением волнений на мировых площадках.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

По его информации, индекс Украинской биржи на прошлой неделе вырос на 2,2%, что в точности соответствовало масштабу роста индекса S&P 500. Таким образом, позитивная внешняя конъюнктура позволила индексу Украинской биржи достичь наиболее высокой отметки в текущем месяце.

Аналитик отметил, что среди эмитентов, входящих в состав индексной корзины Украинской биржи, результаты лучше рынка на минувшей неделе продемонстрировали «Укрнафта», Стахановский ВСЗ, «Мотор Сич» и «Укртелеком». Единственной акцией из индексного списка, котировки которой понизились за неделю, стала «Азовсталь».

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в пятницу, 22 июля, повысился на 0,69% – до 910,91 пункта. Общий объем торгов составил 525 млн. 151 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи снизился на 0,04% – до 2353,48 пункта. Общий объем торгов составил 186 млн. 278 тыс. грн., из них на срочном рынке – 59 млн. 957 тыс. грн.