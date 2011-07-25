Рост прибыли компаний улучшил настроения покупателей акций - эксперт

Рост прибыли компаний за второй квартал 2011 года улучшил настроения покупателей акций.

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

По его наблюдениям, в течение прошедшей недели участники рынка покупали рисковые активы в расчете на продолжение отскока вверх после очередного контакта фьючерсов на индекс S&P 500 с поддержкой на уровне 1300 пунктов. Триггерами роста рынка акций выступили позитивные корпоративные отчеты, а также появление рационального подхода к решению проблем европейской периферии.

«При этом участники рынка на время забыли о том, что за планами еврочиновников должны стоять конкретные действия, которые, как показывает история, могут и не последовать», - отметил П.ИЛЬЯШЕНКО.