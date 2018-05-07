Закон бумеранга: возвращение неизбежно

К началу июля вопрос государственного долга Греции был временно решен. По крайней мере, для фондовых рынков. Однако позже финансовые проблемы отдельных стран еврозоны вернулись бумерангом к инвесторам, и, похоже, только для того, чтобы ударить по акциям с удвоенной силой.

Как отмечают аналитики инвестиционной группы «Сократ», проблемы Греции для фондовых рынков 1 июля отошли на второй план после того, как был принят план сокращения государственных затрат и увеличения налогов, что ослабило опасения инвесторов относительно долговых проблем страны. Торговые площадки Европы и США завершили торги в первый день июля в «зеленой зоне» на фоне неожиданного роста индекса экономических условий ISM в производственной сфере США до 55,3 пункта, тогда как ожидалось снижение до 51,8 пункта. Уровень безработицы в еврозоне остался на прежнем уровне – 9,9%.

Торги на украинских фондовых биржах 1 июля также завершились ростом индексов. Индекс ПФТС повысился на 0,45% – до 899,07 пункта. Индекс Украинской биржи вырос на 0,85% – до 2331,55 пункта.

Радостное движение фондовых рынков вверх вполне предсказуемо было прервано все тем же «европейским вопросом». Греция Грецией, но долги других «слабых звеньев» Евросоюза дали о себе знать.

Так, аналитики ИГ «Сократ» сообщают, что уже 6 июля торги на западных фондовых площадках проходили в красной зоне, и основным негативным фактором послужило снижение агентством Moody’s рейтинга Португалии c «Baa1» до «Ba2» с «негативным» прогнозом. Также на фондовый рынок повлияла информация о том, что ЦБ Китая в очередной раз поднял базовые ставки на 0,25%. Индекс деловых условий ISM в непроизводственной сфере США в июне снизился с 54,6 до 53,7 пункта. Статистика по Германии оказалась лучше прогнозов рынка. Объем промышленных заказов в Германии в мае 2011 года вырос на 1,8%,тогда как ожидалось снижение на 0,5%.

Проблемы еврозоны в июле снова оказались определяющими для направления фондовых рынков. И, что нехарактерно для этого периода, в целом позитивная отчетность корпораций за второй квартал года мало повлияла на настроения инвесторов, ошарашенных другими, совсем нехорошими новостями.

Сильным негативом для инвесторов стал финансовый сектор Италии, вызвавший панику на рынках ценных бумаг. Информация о том, что итальянские банки не смогут пройти тесты, подтвердила опасения инвесторов относительно продолжения европейского кризиса. Игроки на мировых биржах начали активно распродавать акции. Сложившаяся ситуация кроме как паникой названа быть действительно не могла.

Тем не менее, утверждает аналитик компании Astrum Investment Management Павел Ильяшенко, панические продажи на мировых рынках акций прекратились так же внезапно, как и начались. По его словам, «снижение на рынках рисковых активов было остановлено поддержкой на уровне 1300 пунктов для фьючерсов на индекс S&P 500, после чего панические продажи уступили место почти паническим покупкам». В результате фондовые индексы S&P 500 и DJIA завершили торги 12 июля, снижением менее чем на 0,5%, что следует считать отличным результатом для покупателей.

Как полагает П.Ильяшенко, «события на финансовых рынках до сих пор не формируют единой картины того, что же стояло за масштабными продажами акций банковского сектора Европы. Если мы стали свидетелями начала полномасштабной переоценки рисков, которые связаны с потенциальной нестабильностью на долговом рынке Италии, то до текущего момента инвесторы не получили ни одной позитивной новости от еврочиновников, и прекращение продаж – временное явление». Дело в том, объяснил аналитик, что проблема долгового рынка Италии несоизмерима с возможностями ЕЦБ и текущих механизмов финансовой стабильности для поддержания стоимости итальянских обязательств. Таким образом, слухи об интервенциях ЕЦБ, которые положили конец паническим продажам, просто не могут быть использованы в качестве позитивного аргумента.

Не порадовали инвесторов в июле и новости из США. П.Ильяшенко, оценивая ситуацию в середине июля, отметил, что мировые рынки акций продолжало «лихорадить». В частности, индексы S&P 500 и DJIA 14 июля потеряли 0,7% и 0,4% соответственно, после того как комментарии Бена Бернанке разочаровали инвесторов. Председатель ФРС указал на то, что в настоящий момент у регулятора нет планов по началу нового раунда стимулирования экономики США.

Как сказал П.Ильяшенко, «если после прочтения предыдущего абзаца у вас появилось ощущение дежавю, не стоит удивляться – это закономерная реакция. Буквально днем ранее Б.Бернанке высказал идентичную мысль, правда, оставив место для интерпретаций, используя неконкретные формулировки». В выступлении главы ФРС 13 июля речь шла о следующем: 1) если темп роста экономики продолжит замедление, ФРС будет планировать новые экономические стимулы; 2) если темп роста экономики значительно ускорится, ФРС будет планировать шаги по реализации «стратегии выхода»; 3) на данный момент ситуация неясна и ФРС не планирует предпринимать никаких шагов в ближайшем будущем.

С начала второй половины июля фондовые рынки начали расти в предвкушении ожидаемого разрешения греческой проблемы на саммите лидеров европейских государств. Ожидания биржевых игроков обмануты не были. Лидеры стран-членов зоны евро решили предоставить Греции дополнительно 159 млрд. евро помощи. Соответствующее решение было принято на саммите глав государств - членов зоны евро вечером 21 июля.

«Мы достигли соглашения по новой программе помощи, которая будет финансироваться одновременно ЕС и Международным валютным фондом, для того, чтобы полностью закрыть финансовые разрывы», - заявил на пресс-конференции по окончании саммита Президент Европейского Совета Герман Ван Ромпой.

Согласно финальному заявлению саммита, 50 млрд. евро помощи предоставят частные инвесторы, 109 млрд. евро – страны - члены Европейского Союза и МВФ. «Финансовый сектор обозначил свое желание поддержать Грецию на добровольной основе», - отмечается в заявлении. При этом часть кредитов будет выдана Греции не на обычные 7,5 лет, а на 30 лет под 3,5% годовых.

Как следствие, предпоследняя неделя июля оказалась весьма позитивной для рынков ценных бумаг. Даже украинские фондовые площадки по итогам недели смогли показать рост, что сейчас само по себе уже является довольно уникальным явлением.

По словам П.Ильяшенко, отечественному рынку за этот период удалось продемонстрировать позитивную динамику вслед за временным снижением волнений на мировых площадках. По его информации, индекс Украинской биржи за неделю вырос на 2,2%, что в точности соответствовало масштабу роста индекса S&P 500. Таким образом, позитивная внешняя конъюнктура позволила индексу Украинской биржи достичь наиболее высокой отметки в текущем месяце.

В свою очередь, директор аналитического департамента инвесткомпании Dragon Capital Андрей Беспятов считает, что решение Европейского Союза по Греции (а также по Португалии и Ирландии) дает надежду на то, что кризис в Европе не получит дальнейшей эскалации, и украинские компании смогут вернуться на рынок внешнего капитала уже осенью. По его словам, решение ЕС было, пожалуй, самым ожидаем событием прошедших нескольких недель. Были приняты меры в достаточной степени (пакет вливаний в размере оценочно 109 млрд. евро, ожидаемое участие МВФ в софинансировании, увеличение сроков обращения и стоимости долгов), чтобы снизить напряжение инвесторов относительно углубления долгового кризиса в ЕС. «В целом решения в Европе должны придать большей уверенности мировым рынкам, чего так не хватает последнее время на фоне общей волатильности финансовых рынков», - полагает А.Беспятов.

По наблюдениям П.Ильяшенко, в течение прошедшей недели участники рынка покупали рисковые активы в расчете на продолжение отскока вверх после очередного контакта фьючерсов на индекс S&P 500 с поддержкой на уровне 1300 пунктов. Триггерами роста рынка акций выступили позитивные корпоративные отчеты, а также появление рационального подхода к решению проблем европейской периферии.

Тем не менее, П.Ильяшенко, несомненно положительно оценивая решение лидеров еврозоны, предостерегает, что «участники рынка на время забыли о том, что за планами еврочиновников должны стоять конкретные действия, которые, как показывает история, могут и не последовать».

Нужно заметить, что с начала последней недели месяца фондовые рынки забыли о Европе и переключились на еще более глобальную проблему – государственный долг Соединенных Штатов Америки.

Как сообщает Би-Би-Си, очередной раунд переговоров между Президентом США Бараком Обамой и лидерами Конгресса по вопросу о потолке государственного долга завершился в субботу, 23 июля, безрезультатно. США достигли установленного ранее потолка государственного долга в 14,3 трлн. долларов. Белый дом видит выход в его повышении и увеличении налогов. Республиканцы, которым принадлежит большинство в палате представителей, считают подобный подход губительным для экономики и настаивают на сокращении расходов за счет проводимой по инициативе Б.Обамы реформы здравоохранения и программ поддержки бедных и пожилых. Предложения администрации по экономии бюджетных средств они находят недостаточными.

Сторонам желательно договориться до 2 августа, иначе стране грозит технический дефолт. Республиканцы готовы принять некий промежуточный план, чтобы избежать технического дефолта, тогда как демократы настаивают на долговременном решении, которое будет действовать как минимум до конца 2012 года. По мнению аналитиков, в данном вопросе стороны исходят, прежде всего, из политических соображений. Республиканцы хотят перенести обсуждение фундаментальных проблем экономики на будущий год, тогда как демократы стремятся избежать малоприятной для них дискуссии в разгар президентской предвыборной кампании. Эксперты отмечают, что технический дефолт не станет катастрофой ни для американских, ни для мировых финансов, но может "уронить" доллар, увеличить процентные ставки в США и снизить кредитный рейтинг американского правительства с его нынешнего, наивысшего уровня ААА. Долгосрочные долговые обязательства американского казначейства уже много десятилетий считаются самым надежным помещением капитала в мире.

На протяжении последней недели июля внимание игроков фондовых рынков будет сфокусировано исключительно на Америке. Однако, как показывает все та же история, лидеры США в трудное для государства время всегда находили в себе силы договориться. Поэтому и в нынешней ситуации консенсус неизбежен.

Другое дело – разношерстная Европа. Ведь только ситуация с начала года – и та показывает, что Греция (и в довесок еще некоторые страны Евросоюза) способна снова вернуться на рынки тяжелым бумерангом – и с удвоенным ударом…

Олег Коберник (УНИАН)