Биржевой рынок Украины по итогам первого полугодия вырос в 2,5 раза

По итогам торгов на организованном рынке объем биржевых контрактов с ценными бумагами в январе-июне 2011 г. составил 113 млрд. 640 млн. грн., что почти в 2,5 раза (или на 66,7 млрд. грн.) больше, чем за этот же период прошлого года.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (ГКЦБФР).

Как отметили в пресс-службе, в течение января-июня 2011 г. комиссия зарегистрировала 349 выпусков акций на сумму 35,3 млрд. грн., что на 17 млрд. 710 млн. грн., или в 2 раза больше, чем за этот же период прошлого года. Также регулятор зарегистрировал 80 выпусков облигаций предприятий на сумму 16 млрд. 580 млн. грн., что на 15 млрд. 410 млн. грн. больше, чем в январе - июне прошлого года.

По информации ГКЦБФР, в течение января-июня 2011 г. объем зарегистрированных комиссией выпусков инвестиционных сертификатов КУА ПИФ составил 26,6 млрд. грн., что по сравнению с данными за аналогичный период 2010 г. больше на 12 млрд. 120 млн. грн. Объем зарегистрированных выпусков акций корпоративных инвестиционных фондов (КИФ) уменьшился по сравнению с данными за аналогичный период 2010 г. на 5,39 млрд. грн. и составил 2,07 млрд. грн.