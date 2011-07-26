Налоговики за полгода выявили 30 преступлений на рынке ценных бумаг

Украинские налоговики в январе-июне 2011 года выявили 30 преступлений на рынке ценных бумаг, по которым возбуждены уголовные дела.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ) со ссылкой на заместителя председателя ГНСУ Александра КЛИМЕНКО.

В частности, департамент борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, выявил 413 фиктивных предприятий, которые выпустили более 1000 векселей номинальной стоимостью 2,3 млрд. грн.

«К сожалению, механизмы фондового рынка, призванные стимулировать развитие экономики, используются для уклонения от налогообложения, выведения капиталов за границу, других злоупотреблений», - отметил А.КЛИМЕНКО.

Налоговики в первом полугодии т.г. совместно с территориальными подразделениями Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку пресекли обращение ценных бумаг 457 акционерных обществ на сумму 900 млн. грн. Отменен зарегистрированный выпуск акций 502 акционерных обществ на сумму 1,2 млрд. грн.

Кроме того, из обращения изъято 455 векселей номинальной стоимостью 604 млн. грн.