Негативные настроения на фондовом рынке связаны с понижением рейтинга Греции - эксперты

Негативные настроения на фондовом рынке в понедельник, 25 июля, были связаны с понижением суверенного рейтинга Греции агентством Moody’s до Ca с Caa1.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной группы «Сократ», переданном агентству УНИАН.

Кроме этого, отмечают аналитики, отсутствие договоренности по вопросу повышения потолка госдолга усиливает опасении того, что США могут объявить дефолт. Чистая прибыль компании Kimberly-Clark Corp во втором квартале оказалась хуже прогнозов рынка, что также отразилось на снижении индексов. В результате торги на фондовых площадках Европы и США вчера проходили со снижением ведущих индикаторов.

Аналитики констатируют, что торги на украинских фондовых рынках в понедельник завершились вблизи уровней открытия. В зеленой зоне завершили торги «Центрэнерго» (+2,49%), «Донбассэнерго» (+1,98%) и «Захидэнерго» (+0,96%), а также Алчевский меткомбинат (+1,01%). Лидерами снижения стали акции «Мотор Сичи» (-0,66%) на фоне срыва участия компании в программе строительства легких вертолетов совместно с «Вертолетами России» и бумаги банковского сектора – «Райффайзен банк Аваль» (-1,28%) и «Укрсоцбанк» (-0,62%).

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в понедельник, 25 июля, снизился на 0,12% – до 909,77 пункта. Общий объем торгов составил 239 млн. 853 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи повысился на 0,05% – до 2354,69 пункта. Общий объем торгов составил 145 млн. 308 тыс. грн., из них на срочном рынке – 35 млн. 328 тыс. грн.