Торги акциями украинского агросектора вчера завершились разнонаправленно - эксперты

Торги акциями украинского агропромышленного сектора на зарубежных фондовых рынках в понедельник, 25 июля, завершились разнонаправленно.

Об этом сообщается в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

По информации аналитиков, лидерами роста в понедельник стали акции компаний Agroton (+3,18%) и Kernel (+1,78%). Тем не менее, торги бумагами Avangard закрылись падением котировок на 3,80%. При этом на протяжении восьми торговых сессий котировки данного эмитента выросли на 7,4%.

Как отмечают аналитики, акции некоторых нефтегазовых компаний в понедельник продемонстрировали снижение стоимости. Так, Regal Petroleum потерял 2,34%, JKX Oil & Gas - 0,04%. Однако бумаги Cadogan Petroleum укрепились на 0,60%.