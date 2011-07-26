Украинский фондовый рынок сегодня снизился

Индекс ПФТС по итогам торгов во вторник, 26 июля, снизился на 0,10% – до 908,83 пункта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 277 млн. 575 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам торгов снизился на 0,59% – до 2340,77 пункта. Общий объем торгов на бирже составил 299 млн. 373 тыс. грн., из них на срочном рынке – 51 млн. 653 тыс. грн.