Украинский фондовый рынок сегодня снизился
18:26, 26 июля 2011Фондовый рынок
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Индекс ПФТС по итогам торгов во вторник, 26 июля, снизился на 0,10% – до 908,83 пункта.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.
Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 277 млн. 575 тыс. грн.
Индекс Украинской биржи по итогам торгов снизился на 0,59% – до 2340,77 пункта. Общий объем торгов на бирже составил 299 млн. 373 тыс. грн., из них на срочном рынке – 51 млн. 653 тыс. грн.
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