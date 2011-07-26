Акции «Премьер Палац» исключены из листинга Киевской международной фондовой биржи

Акции ПАО «Гостиница «Премьер Палац» (Киев) сегодня исключены из котировочного списка ПАО «Киевская международная фондовая биржа».

Об этом сказано в сообщении компании, опубликованном в системе раскрытия информации ГКЦБФР.

Согласно сообщению, простые именные акции гостиницы номинальной стоимостью 0,25 грн. за одну акцию в количестве 1 466 800 000 штук, составляющие 100% уставного капитала, прошли процедуру делистинга и 26 июля 2011 года исключены из котировочного списка Киевской международной фондовой биржи.

При этом акции исключены из котировочного списка в связи с несоответствием требованиям пребывания во втором уровне листинга и оставлены в биржевом списке биржи в категории "внелистинговые ценные бумаги".

Справка УНИАН. 5-звездочная гостиница «Премьер Палац» (Киев) входит в сеть гостиниц «Премьер Отели» под управлением ООО «Премьер Интернешнл», украинского гостиничного оператора, основанного в 2003 году.

Уставный капитал ОАО «Гостиница «Премьер Палац» составляет 366,7 млн. грн.

В сеть «Премьер Отели» входит 6 гостиниц: «Премьер Палац» (5 звезд) в Киеве, «Ореанда» Премьер Отель (4 звезды) в Ялте, «Днистер» Премьер Отель (4 звезды) во Львове, «Аврора» (4 звезды) и арт-отель «Космополит» (5 звезд) в Харькове, «Стар» Премьер Отель (4 звезды) в Мукачево.

Контролирующей компанией сети гостиниц является «ВС Энерджи Интернейшнл Украина». В структуру компании также входят генеральный туроператор сети гостиниц «Премьер Отели» «Элит Турс» и консалтинговая компания «Премьер Хоспиталити Консалтинг».