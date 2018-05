Вопрос госдолга США продолжает создавать негативный фон на рынках акций - эксперты

Неопределенность в вопросе о повышении лимита госдолга США продолжает создавать негативный фон на рынках акций.

Об этом сказано в аналитическом обзоре инвестиционной группы «Сократ», переданном агентству УНИАН.

Помимо этого, аналитики отмечают, что корпоративные отчеты американских и европейских компаний, опубликованные во вторник, 26 июля, оказались неоднозначными. Так, финансовые результаты Deutsche Bank, UBS AG, BP Plc и прогнозы прибыли 3М и UPS разочаровали инвесторов, тогда как квартальный отчет Ford Motor оказался лучше прогнозов. В июне продажи новых домов в США снизились, а данные по индексу потребительского доверия в стране, наоборот, порадовали инвесторов, что несколько сдержало падение индексов. Как следствие, торги на фондовых биржах Европы и США во вторник завершились со смешанной динамикой индексов.

По информации аналитиков, сегодня в США выйдут данные об объеме заказов на товары длительного пользования за июнь и данные о динамике запасов нефти и нефтепродуктов за неделю. Кроме этого, сегодня будут опубликованы отчеты таких компаний, как Wellpoint Inc., Air Francе, ArcelorMittal, Boeing Co., и Visa Inc.

Аналитики констатируют, что отечественные фондовые индексы завершили торги 26 июля со снижением. Лидером торгов по объему на Украинской бирже выступили «Мотор Сич» (14,8 млн. грн.) и «Центрэнерго» (9,5 млн. грн.). Все предприятия индексной корзины, кроме Стахановского вагоностроительного завода (+0,49%) и «Мотор Сичи (+0,19%), завершили торги на негативной территории. Наибольшее снижение было зафиксировано по бумагам «Донбассэнерго» (-1,82%), Алчевского меткомбината (-1,7%), Енакиевского метзавода (-1,25%) и «Укртелекома» (-1,22%).

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов во вторник, 26 июля, снизился на 0,10% – до 908,83 пункта. Общий объем торгов составил 277 млн. 575 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи упал на 0,59% – до 2340,77 пункта. Общий объем торгов составил 299 млн. 373 тыс. грн., из них на срочном рынке – 51 млн. 653 тыс. грн.