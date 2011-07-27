Реакция рынка акций на сезон корпоративных отчетов в Украине пока слабая - эксперт

Реакция участников отечественного рынка акций на сезон корпоративных отчетов в Украине пока что слабая.

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

Так, подчеркнул он, «мы не наблюдаем существенного роста объема торгов, несмотря на наличие ряда сюрпризов от основных эмитентов – случаев, когда фактические финансовые результаты расходятся с ожиданиями рынка».

По мнению аналитика, динамика украинского рынка акций во вторник, 26 июля, была заложницей двух факторов: публикации финансовых результатов украинских компаний за второй квартал 2011 года, а также событий на внешних площадках. По итогам торговой сессии второй фактор оказал решающее влияние, и индекс Украинской биржи завершил день снижением.

П.ИЛЬЯШЕНКО отметил, что вырасти на Украинской бирже во вторник удалось лишь акциям Стахановского ВСЗ и «Мотор Сичи». Котировки данных эмитентов поднялись на 0,5% и 0,2% соответственно. Хуже рынка выглядели представители ГМК, а главным аутсайдером стали акции «Донбассэнерго», которые снизились на 1,8%. Несмотря на позитивные результаты во втором квартале, акции энергогенерирующих компаний во вторник находились под давлением продавцов после роста на открытии рынка. «Такое поведение рынка является классической иллюстрацией принципа: «покупать слухи, продавать факты», - считает аналитик.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов во вторник, 26 июля, снизился на 0,10% – до 908,83 пункта. Общий объем торгов составил 277 млн. 575 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи упал на 0,59% – до 2340,77 пункта. Общий объем торгов составил 299 млн. 373 тыс. грн., из них на срочном рынке – 51 млн. 653 тыс. грн.