Эксперт: американские политики в переговорах всегда ждут до последней секунды

Отсутствие прогресса в вопросе повышения лимита долга Соединенных Штатов Америки вполне ожидаемо, так как американские политики всегда ждут до последней секунды.

Такое мнение высказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

По его прогнозам, в среду публикация финансовых результатов компаний, скорее всего, в совокупности будет оказывать нейтральное влияние на динамику рисковых активов. «Главным же фактором риска становится возможное возвращение рынков к вопросу «все еще» или даже «как всегда» неразрешенного европейского суверенного кризиса», - считает аналитик. Так, сообщил он, сегодня с 12:00 по киевскому времени поводится аукцион по продаже итальянских 10-летних долговых обязательств.

Как считает П.ИЛЬЯШЕНКО, внешний фон сегодняшнем на открытии украинского рынка акций сложился умеренно негативный. Утром на фондовых площадках в странах Азии наблюдалась разнонаправленная динамика на фоне минимального роста фьючерсов на индекс S&P 500. По мере приближения к старту торговой сессии в Украине динамика мировых рынков все более предопределялась публикацией финансовых результатов европейских компаний. На данный момент новостной фон следует охарактеризовать как смешанный: хорошие результаты автопроизводителей против разочарования финансовыми результатами банка Santander.

По словам аналитика, в течение торговой сессии вторника фондовым индексам США удалось выйти на позитивную территорию. Однако продолжение политического конфликта снова не позволило акциям реализовать потенциал роста. В результате индексы S&P 500 и DJIA снизились на 0,4% и 0,7% соответственно. При этом худшие результаты на этот раз продемонстрировали акции промышленного сектора – несмотря на публикацию сравнительно сильных финансовых результатов.