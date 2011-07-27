Инвесторы распродавали акции «Укртелекома» третий день подряд - эксперты

Инвесторы на Украинской бирже во вторник, 26 июля, распродавали акции телекоммуникационной компании «Укртелеком» третью торговую сессию подряд.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

Как отмечают аналитики, отечественные фондовые рынки во вторник продемонстрировали снижение стоимости акций. Котировки «Укртелекома» опустились на 1,22%.

По информации аналитиков, акции компаний металлургического сектора на Украинской бирже во вторник не пользовались спросом среди инвесторов. Алчевский металлургический комбинат потерял 1,70% стоимости, Енакиевский металлургический завод - 1,25%, «Азовсталь» - 1,02%.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов во вторник, 26 июля, снизился на 0,10% – до 908,83 пункта. Общий объем торгов составил 277 млн. 575 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи упал на 0,59% – до 2340,77 пункта. Общий объем торгов составил 299 млн. 373 тыс. грн., из них на срочном рынке – 51 млн. 653 тыс. грн.