Украинские акции на зарубежных рынках показали разнонаправленную динамику - эксперты

Украинские акции, торгующиеся на зарубежных фондовых рынках, продемонстрировали по итогам вчерашних торгов разнонаправленную динамику.

Об этом сообщается в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

По информации аналитиков, акции агрохолдинга Astarta во вторник, 26 июля, взлетели на 5,08%. При этом инвесторы распродавали бумаги другой агропромышленной компании Avangard (-3,29%). Стоимость этих акций упала на 10,5% за девять торговых сессий.

Аналитики также отмечают, что акции нефтегазовой компании Regal Petroleum во вторник укрепились на 5,09% после четырех торговых сессий падения.