Эксперт: ситуация на фондовых рынках остается нервозной и не способствует покупкам

Ситуация на фондовых рынках, безусловно, остается нервозной и явно не способствует покупкам.

Такую точку зрения высказала в комментарии агентству УНИАН аналитик инвестиционной компании «Альтана Капитал» Яна ЛАВРИК.

По ее словам, «сейчас инвесторы во всем мире с опасением и одновременно с надеждой ожидают 2 августа - критический срок, к которому власти США должны прийти к консенсусу относительно планки госдолга. В условиях неопределенности в отношении будущего американской экономики игроки предпочитают избавляться от высокорисковых активов, предпочитая инвестиции в золото и иену, которые традиционно считаются тихой гаванью».

Аналитик подчеркнула, что украинский фондовый рынок в среду, 27 июля, продолжил снижение под давлением долговых проблем США. По итогам дня индекс Украинской биржи опустился на 1,27% до 2311,12 пункта, вплотную приблизившись к психологически важному уровню в 2300 пунктов. Общий объем торгов составил 135 млн. грн. Большинство бумаг индексной корзины продемонстрировали отрицательную динамику. В плюсе завершили день бумаги Стахановского ВСЗ (+1,52%) и «Укрнафты» (+0,48%).

По словам Я.ЛАВРИК, торги на Украинской бирже в среду открылись уверенным снижением главного биржевого индикатора на фоне продаж на зарубежных площадках. Отыграв с утра внешний негатив, индекс Украинской биржи консолидировался в боковом тренде. Внешний новостной фон в течение сессии оставался спокойным, внутренние идеи для активных действий также отсутствовали. Большинство украинских компаний уже опубликовали свою отчетность, поэтому внимание участников отечественных торгов было приковано к динамике на мировых площадках.

Как отметила аналитик, слабое открытие американских бирж в очередной раз стало причиной активных распродаж на отечественном рынке в конце сессии. Пессимизм на площадках Нового Света усилили статистические данные. Заказы на товары длительного пользования в США в июне неожиданно упали 2,1% против ожидаемого роста на 0,3%.

Я.ЛАВРИК сообщила, что хуже рынка в среду выглядели акции ГМК во главе с лидером падения Енакиевским метзаводом (-2,48%). Акции Авдеевского КХЗ по итогам дня опустились на 2,15%, Алчевского меткомбината - на 1,93%. С менее существенными потерями завершили сессию акции «Азовстали» (-0,82%). Накануне компания обнародовала финансовые показатели за второй квартал, которые в целом порадовали участников торгов. В лидерах падения среди акций индексной корзины закрепились также бумаги «Стирола» (-2,20%) и «Укрсоцбанка» (-2,24%). Среди акций второго эшелона активные распродажи наблюдались по «Лугансктепловозу» (-4,04%).