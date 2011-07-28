Ведущие фондовые индексы вновь тестируют уровни поддержки - эксперт

Ведущие фондовые индексы на данный момент вновь тестируют уровни поддержки.

Такое мнение высказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

По его словам, сегодня утром основные фондовые индексы в странах Азии снижаются в пределах 0,5-1%, что говорит о том, что импульс распродаж пока не усиливается. Нейтральная динамика фьючерсов на индекс S&P 500 подтверждает такое предположение.

Как считает П.ИЛЬЯШЕНКО, «снижение фондовых индексов США до недавних уровней поддержки возвращает нас к ранее продуманному алгоритму действий». В случае преодоления индексом S&P 500 уровня поддержки (закрытие ниже отметки 1295 пунктов) активным трейдерам предпочтительнее открывать короткие позиции, чем позиции против направления движения рынка.

По мнению аналитика, внешний фон на сегодняшнем открытии украинского рынка акций сложился нейтрально-негативный. Однако снижение фондовых индексов США после закрытия украинских площадок обещает хотя бы 1%-ное снижение украинского рынка акций на открытии.