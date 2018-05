Эксперты: украинские фондовые индексы снизились на фоне внешнего негатива

Украинские фондовые индексы завершили торги в среду, 27 июля, со снижением на фоне внешнего негатива.

Как отмечают аналитики, индекс Украинской биржи в среду упал на 0,83% до 2321,31 пункта, а индекс ПФТС – на 1,17% до 898,22 пункта. Лидером торгов по объему на Украинской бирже выступила «Мотор Сич» (15,4 млн. грн.). Все предприятия индексной корзины, кроме Стахановского вагоностроительного завода (+1,52%) и «Укрнафты» (+0,48%), завершили торги на негативной территории. Наибольшее снижение было зафиксировано по бумагам Енакиевского металлургического завода (-2,48%), «Укрсоцбанка» (-2,24%) и «Стирола» (-2,2%).

По информации аналитиков, торги на западных фондовых площадках в среду проходили с негативной динамикой индексов. Как и ранее, основным фактором снижения стали разногласия по вопросу увеличения лимита госдолга США, что, в свою очередь, ставит под угрозу высший суверенный рейтинг страны - ААА. Кроме этого, вчера рейтинговые агентства Moody’s Investors Service, Standard & Poor’s and Fitch заявили, что они могут понизить рейтинг США, если соглашение по долговому лимиту не будет достигнуто.

Аналитики сообщают, что статистика из США по объему заказов на товары длительного пользования неожиданно оказалась намного хуже ожиданий аналитиков, что также отразилось на снижении индексов в среду. Финансовые результаты Juniper Networks Inc, Delta Air Lines Inc. разочаровали инвесторов, но, тем не менее, некоторый позитив на рынок внесли сильные квартальные отчеты таких компаний, как ConocoPhillips, Boeing Co., Amazon и Dow Chemical Companу.

По словам аналитиков, сегодня будут опубликованы данные по уровню безработицы в Германии за июль, индекс экономических ожиданий и делового климата по еврозоне за июль, а также данные по количеству первичных обращений за пособием по безработице и индекс незавершенных сделок по продаже домов за июнь. Также сегодня увидят свет квартальные отчеты DuPont, Exxon mobile, Siemens, Yandex и Suisse Group AG.