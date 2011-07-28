Эффект публикации результатов украинских компаний оказался смешанным - эксперт

Краткосрочный эффект публикации финансовых результатов значительного числа украинских компаний оказался смешанным для рынка акций.

Такое мнение высказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

С одной стороны, подчеркнул он, «динамика украинского рынка акций какое-то время противостояла динамике глобальных рынков, с другой – низкие объемы торгов показали, что говорить о возвращении сильного интереса к украинскому рынку акций преждевременно».

Как отметил П.ИЛЬЯШЕНКО, индекс Украинской биржи в среду, 27 июля, опустился еще на 0,8%, приблизившись к минимуму прошлой недели. Несмотря на снижение широкого рынка, акциям Стахановского ВСЗ удалось завершить торговую сессию на положительной территории.

По словам аналитика, наибольшее снижение в среду показали компании ГМК (в сегменте ликвидных акций) и бумаги машиностроения второго эшелона. Кроме того, хуже рынка выглядели акции банков и «Центрэнерго». «Это свидетельствует о том, что отношение рынка к акциям компаний в среду было одинаковым вне зависимости от того, оказались ли опубликованные финансовые результаты лучше или хуже ожиданий», - полагает П.ИЛЬЯШЕНКО.