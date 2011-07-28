Эксперт: торги на фондовых площадках в течение недели проходят достаточно нервозно

Торги на фондовых площадках мира, в том числе и на украинском рынке акций, в течение последней недели проходят достаточно нервозно.

Такую точку зрения высказала корреспонденту УНИАН начальник аналитического отдела компании «Проспект Инвестментс» Елена ЕВДОЧЕНКО.

По ее словам, участники торгов опасаются, что законопроект по повышению предельного лимита госдолга США может быть не принят до 2 августа. Тогда США грозит технический дефолт и снижение кредитного рейтинга.

Как считает Е.ЕВДОЧЕНКО, «инвесторы разделились на два лагеря, одни считают, что проблема потолка госдолга США будет решена сегодня - завтра, другие – что принятие окончательного решения по данному вопросу несколько затянется, вплоть до последнего момента». В частности, 10 августа, Минфин США должен будет производить выплаты по своим обязательствам. Таким образом, кредитный рейтинг США в этом случае остается под угрозой.

По мнению аналитика, «на отечественном рынке акций пока что наблюдается некий паритет между обеими сторонами участников торгов. Несмотря на значительное снижение американский индексов вчера и уход фондовых индикаторов ниже 50-тидневной скользящей средней, украинский рынок не паникует, а индекс UX пока стабильно держит оборону в 2300 пунктов».

Е.ЕВДОЧЕНКО подчеркнула, что «в целом июль выдался достаточно волатильным месяцем для рынков акций, несмотря на отличную корпоративную отчетность компаний с мировыми именами за второй квартал, поскольку долговой кризис в Греции и угроза снижения кредитного рейтинга США несколько выбили почву из-под ног инвесторов».

Таким образом, по информации аналитика, американские рынки завершают уходящий месяц снижением фондовых индикаторов в среднем на 0,8%, европейские индексы в июле потеряли в среднем 4,3%, а украинcкий индекс UX вырос на 0,2% до 2316 пунктов.