Украинские акции в среду показали снижение вторую сессию подряд - эксперты

Украинские фондовые рынки в среду, 27 июля, продемонстрировали снижение стоимости акций вторую торговую сессию подряд.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

Как отмечают аналитики, индекс Украинской биржи в среду упал на 0,83%. Бумаги металлургического сектора оказались среди лидеров снижения. Так, Енакиевский металлургический завод потерял 2,48% стоимости, Алчевский металлургический комбинат - 1,93%, «Азовсталь» - 0,82%. При этом котировки «Азовстали» снизились на 2,0% на протяжении четырех торговых сессий.

Акции банковского сектора на Украинской бирже в среду также торговались в минусе. «Укрсоцбанк» снизился на 2,24%, а за три торговые сессии он просел на 3,4%. Торги акциями «Райффайзен банка Аваль» закрылись падением котировок на 1,30%. При этом стоимость данных бумаг снизилась на 3,9% за четыре торговые сессии.