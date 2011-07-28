Инвесторы вновь обеспокоились темпами роста мировой экономики - эксперт

Инвесторы в среду, 27 июля, вновь обеспокоились темпами роста мировой экономики.

Так в комментарии агентству УНИАН охарактеризовал текущую ситуацию на мировых фондовых рынках аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

По его словам, «несмотря на то, что внимание медиа в среду было вновь приковано к политическому конфликту вокруг лимита долга Соединенных Штатов, внимание инвесторов оказалось направленным на неразрешенность кризиса европейской периферии и на уже забытую многими тему рисков замедления мировой экономики». В результате индексы S&P 500 и DJIA снизились на 2% и 1,6%.

Как сообщил аналитик, в ходе европейской торговой сессии наибольшие потери в среду понесли акции банков на фоне роста доходности долговых обязательств стран PIGS. В свою очередь, за ускорением снижения американских индексов во второй половине торговой сессии стояла негативная динамика акций промышленного и технологического секторов. Так, акции крупного производителя промышленных товаров Emerson Electric (EMR:US) потеряли почти 7% после того, как менеджмент компании выразил обеспокоенность замедлением темпов роста мировой экономики.