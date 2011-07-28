Украинский фондовый рынок сегодня вырос

Индекс ПФТС по итогам торгов в четверг, 28 июля, повысился на 0,40% – до 901,82 пункта. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 1 млрд. 108 млн. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам торгов повысился на 0,27% – до 2327,58 пункта. Общий объем торгов на бирже составил 159 млн. 622 тыс. грн., из них на срочном рынке – 40 млн. 186 тыс. грн.